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Хабаровский край вошел в тройку лидеров по дороговизне продуктов

Стоимость продуктов в регионе выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

ТАСС сообщает: с начала 2025 года стоимость минимальной продуктовой корзины в России выросла на 1,9%, составив 7 326,3 рубля. Это включает 33 наименования товаров, среди которых мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, крупы, овощи и фрукты.

Однако самым дорогим регионом по стоимости продуктов остается Чукотка с показателем 16 690,8 рубля, за ней идет Магаданская область (11 987,2 рубля). В Хабаровском крае минимальная продуктовая корзина составила 9 527,6 рубля, что ставит его на третье место среди российских регионов.

Для сравнения, в Москве стоимость корзины составляет 8 759,1 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 563,2 рубля. Это делает Хабаровск одним из самых дорогих городов для проживания по этому показателю.

Местные жители уже давно жалуются на высокие цены, а по итогам роста цен на продукты становится очевидно, что Хабаровск продолжает оставаться в числе лидеров по дороговизне жизни.