Хабаровский край вошел в тройку лидеров по дороговизне продуктов

Однако самым дорогим регионом по стоимости продуктов остается Чукотка с показателем 16 690,8 рубля, за ней идет Магаданская область (11 987,2 рубля). В Хабаровском крае минимальная продуктовая корзина составила 9 527,6 рубля, что ставит его на третье место среди российских регионов.