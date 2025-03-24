Хабаровский край вошел в тройку лидеров по дороговизне продуктов

ТАСС сообщает: с начала 2025 года стоимость минимальной продуктовой корзины в России выросла на 1,9%, составив 7 326,3 рубля. Это включает 33 наименования товаров, среди которых мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, крупы, овощи и фрукты.
Однако самым дорогим регионом по стоимости продуктов остается Чукотка с показателем 16 690,8 рубля, за ней идет Магаданская область (11 987,2 рубля). В Хабаровском крае минимальная продуктовая корзина составила 9 527,6 рубля, что ставит его на третье место среди российских регионов.
Для сравнения, в Москве стоимость корзины составляет 8 759,1 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 563,2 рубля. Это делает Хабаровск одним из самых дорогих городов для проживания по этому показателю.
Местные жители уже давно жалуются на высокие цены, а по итогам роста цен на продукты становится очевидно, что Хабаровск продолжает оставаться в числе лидеров по дороговизне жизни.