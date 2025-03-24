Врач-гигиенист назвала три неожиданных преимущества обычной зубной щётки перед электрической

Среди недостатков электрических щёток наш эксперт назвала, во-первых, стоимость: помимо самой щётки, придётся регулярно менять насадки, а в случае поломки покупать новую модель. Во-вторых, зависимость от электричества или батареек делает такие устройства менее надёжными в непредвиденных ситуациях. И наконец, сила воздействия: даже с датчиком давления некоторые щётки могут быть слишком агрессивными, травмируя эмаль и раздражая дёсны. По словам стоматолога, далеко не факт, что стоит слепо доверять технологиям. Порой лучше вернуться к проверенной классике.