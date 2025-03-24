18-летний парень пропал после буллинга в общежитии Большого Камня

Волонтеры «ПримПоиска» просят неравнодушных людей помочь найти пропавшего парня из Большого Камня. 18-летний Евгений Мирон не выходит на связь с 17 марта. По словам источника «КП», юноша подвергся буллингу со стороны сверстников из общежития.