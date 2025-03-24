18-летний парень пропал после буллинга в общежитии Большого Камня

Волонтеры «ПримПоиска» просят неравнодушных людей помочь найти пропавшего парня из Большого Камня. 18-летний Евгений Мирон не выходит на связь с 17 марта. По словам источника «КП», юноша подвергся буллингу со стороны сверстников из общежития.
Особые приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. В день исчезновения был одет в необычную черно-белую куртку с капюшоном, украшенную изображением панд.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения, просят немедленно связаться с полицией по телефонам: 8 (42335) 5−36−68; 102 или 112 (дежурная часть). 8 914 965 24 37; 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как полицейские нашли троих жительниц Приморья, которые два дня скитались по лесу.