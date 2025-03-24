В России появится база генетической информации

База будет включать три уровня доступа: открытый, конфиденциальный и специальный. Оператором базы станет Курчатовский институт. Доступ для исследователей будет бесплатным. Цель базы — обеспечить суверенитет в хранении генетических данных и упростить обмен информацией между научными организациями. Она также ускорит генетические исследования, так как ученые смогут использовать уже обработанные данные, не проводя повторных анализов.