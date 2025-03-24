Удар «Града» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

Как рассказал старший офицер батареи, старший лейтенант Виталий Яковлев, сегодня утром совершался накат противника на позиции ВС РФ. «Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли», — сказал боец, добавив, что было уничтожено два танка ВСУ.