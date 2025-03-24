Удар «Града» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

Удар РСЗО «Град» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в военном ведомстве, расчет РСЗО БМ-21 «Град» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ, сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков.
Как рассказал старший офицер батареи, старший лейтенант Виталий Яковлев, сегодня утром совершался накат противника на позиции ВС РФ. «Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли», — сказал боец, добавив, что было уничтожено два танка ВСУ.
Отмечается, что артиллеристы развернули машину и произвели по целям залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км.
Ранее сообщалось о российском военном, который в одиночку разбил колонну ВСУ в ДНР.
Отмечалось также, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 185 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой.