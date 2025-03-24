В Хабаровском крае появятся дополнительные рейсы в Охотск

Рейсы №№ 419 и 420 будут выполняться на самолете Ан-24. Вылет из Хабаровска запланирован на 10:40, посадка в Николаевске — в 12:20, затем в 13:10 самолет отправится в Охотск и прибудет туда в 15:00. Обратный рейс в 16:00, а в 19:30 пассажиры уже будут в Хабаровске.