Из-за пожара в торговом центре в Ростове изменили движение автобусов

Также из-за пожара в торговом центре работа трамвайных маршрутов №№ 6, 7, 10 приостановлена. Отметим, что на участке по проспекту Буденновскому на пересечении от улицы Горького по улице Красноармейская ввели ограничение. Поэтому автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут и выбрать пути объезда.