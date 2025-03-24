Из-за пожара в торговом центре в Ростове изменили движение автобусов

Из-за пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону изменили движение автобусов и трамваев. Об этом сообщили 24 марта.
Согласно опубликованной информации, автобусы маршрутов №№ 2, 6, 6a, 12, 13, 17a, 27, 35, 38, 43, 44, 47, 51, 58, 60, 60a, 61, 75, 76, 78, 90, 90a, 99 будут работать по схеме проспект Буденновский — улица Красноармейская — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая — проспект Буденновский и далее по маршрутам.
Также из-за пожара в торговом центре работа трамвайных маршрутов №№ 6, 7, 10 приостановлена. Отметим, что на участке по проспекту Буденновскому на пересечении от улицы Горького по улице Красноармейская ввели ограничение. Поэтому автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут и выбрать пути объезда.