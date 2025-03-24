Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за пожара в торговом центре в Ростове изменили движение автобусов

В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в центре изменилась работа общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Из-за пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону изменили движение автобусов и трамваев. Об этом сообщили 24 марта.

Согласно опубликованной информации, автобусы маршрутов №№ 2, 6, 6a, 12, 13, 17a, 27, 35, 38, 43, 44, 47, 51, 58, 60, 60a, 61, 75, 76, 78, 90, 90a, 99 будут работать по схеме проспект Буденновский — улица Красноармейская — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая — проспект Буденновский и далее по маршрутам.

Также из-за пожара в торговом центре работа трамвайных маршрутов №№ 6, 7, 10 приостановлена. Отметим, что на участке по проспекту Буденновскому на пересечении от улицы Горького по улице Красноармейская ввели ограничение. Поэтому автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут и выбрать пути объезда.