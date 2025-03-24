Как продлить отдых на майские праздники

«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — сказал парламентарий.