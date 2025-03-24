Как продлить отдых на майские праздники

«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — сказал парламентарий.
Если работник заранее оформит отпуск на дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней, отметил Гаврилов.
При этом депутат указал, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса.
Уход в отпуск в конце апреля может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат. При этом следует учитывать и то обстоятельство, что работодатели могут ограничивать число сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса, напомнил он.
В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.
Как сообщалось, первая рабочая неделя апреля для крымчан будет сокращенной. Выходным днем станет понедельник, 31 марта. Это связано с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.