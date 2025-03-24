В Танзании обнаружен новый вид гигантских деревьев возрастом до 3000 лет

В горных дождевых лесах Удзунгва, расположенных на востоке Танзании, международная команда ботаников из Кении, Танзании и Италии сделала уникальное открытие. Учёные выявили новый вид гигантских деревьев, который был назван Tessmannia princeps. Это название, переводящееся с латыни как «самый выдающийся», отражает внушительные размеры этого растения.