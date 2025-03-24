Хабаровчанам напомнили, чем могут быть опасны весенние водоемы

Пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю напоминает местным жителям об опасности и просит воздержаться от навязчивой идеи.
Чтобы избежать несчастных случаев, важно помнить о мерах предосторожности:
Для одного человека безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Для двух и более человек лед должен быть толщиной от 15 сантиметров. Проверяйте толщину льда пешней, а не ударом ноги. Не допускайте, чтобы дети выходили на водоем одни.
Ведомство напоминает, что выход на весенний лед опасен для жизни.