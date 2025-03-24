Хабаровчанам напомнили, чем могут быть опасны весенние водоемы

Для одного человека безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Для двух и более человек лед должен быть толщиной от 15 сантиметров. Проверяйте толщину льда пешней, а не ударом ноги. Не допускайте, чтобы дети выходили на водоем одни.