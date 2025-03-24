В центре Перми ограничили движение транспорта на двух улицах

С 24 марта временно ограничили движение транспорта по двум улицам в центре Перми. Для автомобилистов закрыли проезд по улице Осинской от дома № 14 до улицы Советской, а также по улице Советской от Осинской до дома № 69 на Советской. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.