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В центре Перми ограничили движение транспорта на двух улицах

Там будут ремонтировать фасад здания.

Источник: Комсомольская правда

С 24 марта временно ограничили движение транспорта по двум улицам в центре Перми. Для автомобилистов закрыли проезд по улице Осинской от дома № 14 до улицы Советской, а также по улице Советской от Осинской до дома № 69 на Советской. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.

Прекращение движения на данных участках дорог связано с проведением работ капитального ремонта фасада здания. Ограничение продлится до 1 июля текущего года.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, а также заранее планировать маршрут поездки и выбирать пути объезда.