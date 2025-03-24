В Петропавловске-Камчатском за день выпало 64% от месячной нормы осадков

Он отметил, что столица Камчатского края остается во власти циклона, снег мокрый и тяжелый, что затрудняет работу уборочной техники. Дорожные службы трудятся в усиленном режиме, на трассы вышли около 50 единиц спецтехники. Но работу осложняет и то, что вдоль дорог находится много брошенных личных автомобилей — решается вопрос, как их безопасно убрать.