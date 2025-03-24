В Петропавловске-Камчатском за день выпало 64% от месячной нормы осадков

В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 64% от месячной нормы осадков — 68 миллиметров снега. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.
Он отметил, что столица Камчатского края остается во власти циклона, снег мокрый и тяжелый, что затрудняет работу уборочной техники. Дорожные службы трудятся в усиленном режиме, на трассы вышли около 50 единиц спецтехники. Но работу осложняет и то, что вдоль дорог находится много брошенных личных автомобилей — решается вопрос, как их безопасно убрать.
«В связи с неблагоприятным прогнозом, по горным территориям городского округа до 27 марта включительно продлеваем режим лавиной опасности. Еще раз призываю всех воздержаться от выезда на дороги без острой необходимости», — отметил чиновник.
По всей Камчатке, по указанию региональных властей, из-за погоды отменили занятия в вузах (школьники и так находятся дома на запланированных каникулах), в дошкольных учреждениях работают только дежурные группы. Работодателям порекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.