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Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира «Большого шлема» в Грузии

Золотая медаль турнира в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Дзюдоист из Узбекистана Умар Бозоров стал чемпионом турнира «Большого шлема». Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В столице Грузии Тбилиси завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо. В очередной день соревнований золотая медаль в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

«Приятно отметить, что в весовой категории до 90 кг, где собрались призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, золотую медаль завоевал наш соотечественник Умар Бозоров», — говорится в сообщении НОК.

В финале представитель Узбекистана одолел француза Алексиса Мэтью.

В первый день турнира узбекистанцы в категории до 66 кг Азизбек Ортиков и Абдурахим Нутфуллаев завоевали бронзовые медали.

Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования с 1 золотой и 2 бронзовыми наградами.

Турнир «Большого шлема» по дзюдо проходил с 21—23 марта в Олимпийском дворце спорта в Тбилиси. В соревнованиях принимали участие 352 спортсмена из 52 стран и пяти континентов.