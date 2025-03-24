Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира «Большого шлема» в Грузии

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Дзюдоист из Узбекистана Умар Бозоров стал чемпионом турнира «Большого шлема». Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В столице Грузии Тбилиси завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо. В очередной день соревнований золотая медаль в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.
«Приятно отметить, что в весовой категории до 90 кг, где собрались призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, золотую медаль завоевал наш соотечественник Умар Бозоров», — говорится в сообщении НОК.
В финале представитель Узбекистана одолел француза Алексиса Мэтью.
В первый день турнира узбекистанцы в категории до 66 кг Азизбек Ортиков и Абдурахим Нутфуллаев завоевали бронзовые медали.
Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования с 1 золотой и 2 бронзовыми наградами.
Турнир «Большого шлема» по дзюдо проходил с