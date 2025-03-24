Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира «Большого шлема» в Грузии

В столице Грузии Тбилиси завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо. В очередной день соревнований золотая медаль в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.