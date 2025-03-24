Мошенники научились следить за россиянами через зубные щетки

«Аферисты создают на устройствах ботнет — единую сеть, зараженную вредоносным ПО. Таким образом, они делают систему умного дома базой для DDoS-атак или добычи криптовалюты», — передает содержание материалов агентство. Отмечается, что мошенники могут взламывать камеры видеонаблюдения, установленные дома, чтобы подготовиться к ограблению. Кроме того, злоумышленники способны убедиться в отсутствии хозяина дома с помощью его зубной щетки или датчика температуры.