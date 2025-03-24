Мошенники научились следить за россиянами через зубные щетки

Мошенники могут взломать домашние камеры видеонаблюдения.
Злоумышленники научились взламывать систему «умный дом», чтобы создавать единую сеть, которая может быть заражена вредоносным программным обеспечением. Мошенники могут использовать этот способ, чтобы получить криптовалюту, сообщили в МВД. С материалами ознакомились журналисты ТАСС.
«Аферисты создают на устройствах ботнет — единую сеть, зараженную вредоносным ПО. Таким образом, они делают систему умного дома базой для DDoS-атак или добычи криптовалюты», — передает содержание материалов агентство. Отмечается, что мошенники могут взламывать камеры видеонаблюдения, установленные дома, чтобы подготовиться к ограблению. Кроме того, злоумышленники способны убедиться в отсутствии хозяина дома с помощью его зубной щетки или датчика температуры.
В полиции россиянам советуют выбирать проверенную технику. А особое внимание уделить установке пароля и сделать его более сложным и уникальным.