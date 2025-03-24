Первая женщина-космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси Марина Василевская сказала, где работает через год после полета в космос. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале авиакомпании «Белавиа».
Василевская заметила, что сейчас ее жизнь более плодотворная и насыщенная.
— Я работаю в Белорусском фонде мира, мы занимаемся благотворительной деятельностью, миротворческой, гуманитарным сотрудничеством, общественной деятельностью, — уточнила Марина Василевская.
Напомним, что первая белоруска-космонавт Марина Василевская начала полет на МКС 23 марта 2024.
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