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Марина Василевская сказала, где работает через год после полета в космос

Первая женщина-космонавт Беларуси Василевская сказала, где работает через год после полета в космос.

Источник: Комсомольская правда

Первая женщина-космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси Марина Василевская сказала, где работает через год после полета в космос. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале авиакомпании «Белавиа».

Василевская заметила, что сейчас ее жизнь более плодотворная и насыщенная.

— Я работаю в Белорусском фонде мира, мы занимаемся благотворительной деятельностью, миротворческой, гуманитарным сотрудничеством, общественной деятельностью, — уточнила Марина Василевская.

Напомним, что первая белоруска-космонавт Марина Василевская начала полет на МКС 23 марта 2024.

Также мы собрали топ фактов про первую белоруску-космонавта Василевскую.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.