Таможня озвучила правила ввоза растений и семян в Беларусь

В таможне подчеркнули, что без указанных сертификатов допускается ввоз на территорию ЕАЭС подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более пяти килограммов, а также тыкв, дынь, арбузов не более одной штуки. Что касается срезанных цветов, то не более трех букетов.