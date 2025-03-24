Таможня озвучила правила ввоза растений и семян в Беларусь. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве отметили, что ввоз физлицами растений на территорию ЕАЭС осуществляется в следующем порядке. Так, таможенную границу следует пересекать по красному коридору. После этого растения нужно задекларировать при использовании пассажирской таможенной декларации. Следующим шагом является карантинный фитосанитарный контроль (надзор), а затем — таможенный контроль.
В ГТК обратили внимание на то, что семенной и посадочный материал (подразумеваются плоды, семена, соплодия, клубни, луковицы, части стеблей, включая семенной продовольственный картофель, материал для селекционных и научно-исследовательских целей, части растений, которые используются для вегетативного размножения) должен сопровождаться следующими документами. Называются фитосанитарный сертификат, который выдан уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера, вне зависимости от веса товара.
В таможне подчеркнули, что без указанных сертификатов допускается ввоз на территорию ЕАЭС подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более пяти килограммов, а также тыкв, дынь, арбузов не более одной штуки. Что касается срезанных цветов, то не более трех букетов.
В ведомстве пояснили, что к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска относятся овощи, фрукты, грибы, зелень, орехи и другие товары растительного происхождения.
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