Ученый-инфекционист предупредил об опасности вспышки кори в Екатеринбурге

«Вирус кори невероятно заразен. Он легко и быстро распространяется от человека к человеку. Например, если вы находитесь в комнате с заболевшим, то вероятность заразиться очень высока, в том случае, если вы не имеете иммунитет (не вакцинированы или не болели). Вирус распространяется по воздуху через капли, которые выделяются при чихании или кашле», — сообщил Алексей Ртищев.