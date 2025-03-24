Ученый-инфекционист предупредил об опасности вспышки кори в Екатеринбурге

Корь, которую подхватили несколько детей в Екатеринбурге, может дать осложнение в виде энцефалита. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев.
«Вирус кори невероятно заразен. Он легко и быстро распространяется от человека к человеку. Например, если вы находитесь в комнате с заболевшим, то вероятность заразиться очень высока, в том случае, если вы не имеете иммунитет (не вакцинированы или не болели). Вирус распространяется по воздуху через капли, которые выделяются при чихании или кашле», — сообщил Алексей Ртищев.
Он добавил, что корь ослабляет иммунную систему, так что организм становится уязвимым для других инфекций. Это ослабление может длиться несколько недель или даже месяцев после того, как основные симптомы кори проходят.
Специалист уточнил, что вспышки заболевания часто происходят в местах с низким уровнем охвата вакцинацией. Это может быть связано с недостатком доступа к медицинским услугам, распространением дезинформации о вакцинах или просто с недостаточным вниманием к прививкам. В таких условиях создаются группы людей, восприимчивых к вирусу, что и приводит к вспышкам.
«Еще один важный фактор — это путешествия. В современном мире очень легко перемещаться между странами, и, если в одном регионе мира есть вспышка кори, человек может случайно привезти вирус в страну, где уровень вакцинации недостаточно высок для коллективного иммунитета», — отметил Ртищев.
В Екатеринбурге на прошлой неделе фиксировали подъем заболеваемости корью у детей. В основном заразились невакцинированные. Всех заразившихся детей госпитализировали.