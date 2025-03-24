Военно-патриотическими клубами в школах Беларуси уже никого не удивишь. В средней школе № 2 города Береза пошли дальше и организовали кружок беспилотной авиации. Подростков обучают управлению дронами и фигурам пилотажа — сейчас это популярное направление, и от желающих нет отбоя. В клуб приходят даже ученики из других школ, чтобы научиться управлять беспилотниками. Некоторые ученики признаются: в дальнейшем хотят свою жизнь связать с дронами и службой. Sputnik посмотрел, как военные обучают школьников и готовят резерв на будущее. А также узнал, почему лучшие операторы БПЛА — девочки. От тира до дронов Корреспондентов Sputnik встречает директор школы Валерий Кравченок, энергично рассказывает о достижениях своих подопечных, о военно-патриотическом клубе «МИГ». Его создали недавно — 6 октября 2023 года, тем не менее желающих заниматься здесь хватает. Название выбрано неслучайно. Шефы клуба — военные из 927-й центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. А уже они являются преемниками знаменитого 927-й истребительного авиаполка, у которого на вооружении стояли самолеты МиГ. Эмблема патриотического клуба отсылает к ВВС, только вместо самолета на нем изображен аист — символ Беларуси. Заходим в один из учебных классов, где занятия в самом разгаре. Помещение разделено на несколько зон: в одном месте разбирают и собирают на время АК-74, в центре класса установлен лазерный тир и ребята стреляют по мишеням. Часть учеников ждет своей очереди. «Смена! Даник, Аня — на исходную», — громко командует учитель допризывной подготовки, физкультуры и ОБЖ, руководитель военно-патриотического клуба «МИГ» Виктор Гордейчик. Девочки наравне с ребятами выполняют все упражнения, в некоторых даже дают фору своим одноклассникам. «Занятия у нас проходят два раза в неделю минимум, собираемся в свободное время. Основное внимание уделяем работе с дронами, учим обращаться с оружием. Совершенствуем свои навыки, а уже в 927-м центре, когда мы туда приходим, самым продвинутым дают под руководством инструкторов поуправлять большими дронами», — рассказывает он. Пока в «МИГ» принимают учеников 10−11 классов, в планах — открыть клуб «Стрижи» — для более младших учеников. Гордейчик признается, что несмотря на обилие соблазнов — компьютеров, телефонов — подростки хотят потрогать вживую те же дроны. Вообще, занятия по беспилотникам у «миговцев» самые любимые. Многие связывают свою жизнь со службой Часть тех, кто занимается у нас, в будущем выбирают силовые ведомства. Например, в этому году семь человек собираются связать свои жизни со службой. В 2024-м к нам одна девочка даже из другой школы пришла специально, чтобы заниматься, ей нравилось управлять дронами. В итоге поступила в Военную академию, сейчас учится. Чтобы посмотреть, как проходят занятия по управлению дронами, переходим в спортзал. Здесь тоже пространство разбили на отдельные зоны. В воздухе стоит жужжание: кто-то управляет беспилотником через VR-очки, менее опытные осваивают азы без них. Выбор дронов обширный — от маленьких до больших. То и дело слышны звуки падения квадрокоптеров — это очередной ученик не справился с управлением. Облетать спортзал и выписывать фигуры помогают военные из 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. «Нет-нет, очки оставь, лучше тренироваться в них. Тяжело, но зато потом будешь асом», — подбадривает одного из «миговцев» замкомандира эскадрильи по идеологической работе 927-го центра подготовки и применения БАК капитан Иван Прилепа. Офицер подсказывает, как удержать дрон в воздухе, и дает пару советов. Интересно, но наиболее талантливые операторы — девушки. Они без проблем облетают спортзал, проходят через специальное препятствие — подвешенное кольцо, садят дрон. По словам капитана, подростки не сразу понимают принципы управления и им необходимо время, чтобы освоиться. «Нужно ориентироваться в пространстве и работать на джойстике. Все органы чувств напряжены, и обучение проходит достаточно тяжело. Конечно, не сразу все получается, но все идет к тому, что в будущем из них получаются неплохие операторы», — добавляет Прилепа. В среднем, чтобы подготовить оператора дрона, нужно две недели усиленных занятий. Но у школьников этот процесс растянут, что позволяет избежать перегрузок и лишь подогревает интерес. Участники «МИГа» часто бывают в гостях у 927-го центра. Там им рассказывают историю части, проводят патриотические занятия и, конечно, знакомят с современными тренажерами и даже дают «порулить большими беспилотниками». Неудивительно, что, приезжая из части домой, у ребят горят глаза и они хотят свою жизнь связать с дронами. «Беспилотники — это будущее. Молодежь ими интересуется, школьникам нравится летать и смотреть, как выполняют полеты профессионалы. Отсюда интерес и желание в будущем проходить службу в Вооруженных силах», — добавляет капитан Прилепа. Как играть на PlayStation Среди юных операторов выделяется ученица 11 класса Анна Позднякович, которая играючи выписывает круги в воздухе. В военно-патриотическом клубе «МИГ» она тренируется уже год. Среди любимых дисциплин — строевая подготовка и управление дронами. «Мне очень нравятся эти направления, к тому же у нас очень красивая форма. Мы часто ездим, без дела не сидим: очень много интересных соревнований, а это возможность испытать свои возможности и получить новые знания», — рассказывает она. Самое сложное в управлении беспилотниками, по словам ученицы, наверное, это научиться разбираться в пульте, а потом чувствовать высоту, скорость. Страха разбить беспилотник у нее нет, ведь все надо делать аккуратно. «Я больше склоняюсь к педагогическому или военному образованию. Даже если выберу гражданскую специальность, планирую заниматься дронами», — поделилась Анна. Марат Рудой также учится в 11 классе, в клубе занимается с удовольствием. Он считает, что тренировки в «МИГе» скрашивают школьные будни. «Когда ты управляешь дроном, это то же самое, что играть на PlayStation, только в жизни пригодится. Когда мы ездим в воинскую часть, там нам разрешают летать на более массивных дронах с очень крутой камерой. С неба даже дом можно свой увидеть. Это прекрасное ощущение», — эмоционально вспоминает он. Парень в дальнейшем также хочет развиваться в беспилотной авиации. Занятия подходят к концу. Сегодня разбитых дронов у школьников нет — это уже хорошо. Дальше по планам уроки и новые тренировки, которые «миговцы» ждут с нетерпением.