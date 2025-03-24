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В Уфе спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам

В Уфе спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам.

Источник: Центр реабилитации диких животных "Пин и Пуф"

Как рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников, собака и ее щенки идут на поправку.

«Новости к этому часу. Собака с разрывом молочных желёз сменила статус со стабильно тяжёлая на статус не вызывающая опасений за жизнь. Щенки двое из пяти перестали поносить. Работы с ними ещё много, но уже все стабилизировано и с ними уже не сидят круглосуточно», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что измученное животное заметили неравнодушные горожане, они отвезли его в ветстанцию в Дёме. Там, оказав первую помощь, передали «пациентку» в центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».