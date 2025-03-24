В Уфе спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам.

«Новости к этому часу. Собака с разрывом молочных желёз сменила статус со стабильно тяжёлая на статус не вызывающая опасений за жизнь. Щенки двое из пяти перестали поносить. Работы с ними ещё много, но уже все стабилизировано и с ними уже не сидят круглосуточно», — написал он в своем телеграм-канале.