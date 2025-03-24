Появились видео с места пожара в ТЦ в Ростове

Появились новые кадры с места пожара в Ростове-на-Дону. ЧП произошло 24 марта около 5:30 утра. На проспекте Буденновском загорелся торговый центр «Галерея Астор».
На кадрах видно, как десятки машин экстренных служб окружили полыхающий торговый центр. На месте собрались и толпы зевак, которые снимают происходящее на свои телефоны. Пожарные тем временем продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, что огонь буквально за несколько минут распространился по территории торгового центра. Пламя было видно даже с отдаленных улиц города, а клубы черного дыма охватили близлежащие территории. Как только потушили здание торгового центра, то огонь перекинулся на соседнее здание — жилую пятиэтажку. Всех жильцов эвакуировали.