Появились видео с места пожара в ТЦ в Ростове

Напомним, что огонь буквально за несколько минут распространился по территории торгового центра. Пламя было видно даже с отдаленных улиц города, а клубы черного дыма охватили близлежащие территории. Как только потушили здание торгового центра, то огонь перекинулся на соседнее здание — жилую пятиэтажку. Всех жильцов эвакуировали.