Новые дорожные ограничения вводятся в пяти районах Петербурга с 24 марта

Кроме этого, в том же районе с 25 по 27 марта в связи с производством работ по прокладке газопровода движение также ограничат по улице Новоселов — от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, с закрытием движения по улице Новоселов в направлении от Дальневосточного проспекта к Октябрьской набережной. Предлагаемый объезд: по Дальневосточному проспекту, Народной улице, Октябрьской набережной и улице Новоселов.