Дороги и тротуары очищают во всех районах Иркутска

«За субботу и воскресенье расчистили тротуары на Шмидта, Академической, Профсоюзной, Сергеева, Аргунова, Ленина, Олега Кошевого, Мухиной, Старо-Кузьмихинской, Жукова, Ремесленной, Франк-Каменецкого, Баумана, Марата, Иосифа Уткина, Дыбовского, Курчатова, Кожова, Российская, Челнокова, в переулках 21-м Советском и Академика Окладникова. Сегодня привлечено порядка 130 человек и 60 единиц техники», — сообщил руководитель предприятия Василий Ефремов.