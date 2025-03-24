Дороги и тротуары очищают во всех районах Иркутска

По поручению мэра Руслана Болотова такие работы регулярно осуществляют во всех округах.
В выходные дни специалисты МУП «Иркутскавтодор» очистили остановки общественного транспорта на улицах Вампилова, Маяковского, Напольная, Безбокова, Депутатская, Партизанская, Тимирязева, Горная, Урожайная, Дорожная, Борцов Революции, Братская, Лыткина, Карла Либкнехта, Подгорная, в переулке Фучика.
«За субботу и воскресенье расчистили тротуары на Шмидта, Академической, Профсоюзной, Сергеева, Аргунова, Ленина, Олега Кошевого, Мухиной, Старо-Кузьмихинской, Жукова, Ремесленной, Франк-Каменецкого, Баумана, Марата, Иосифа Уткина, Дыбовского, Курчатова, Кожова, Российская, Челнокова, в переулках 21-м Советском и Академика Окладникова. Сегодня привлечено порядка 130 человек и 60 единиц техники», — сообщил руководитель предприятия Василий Ефремов.
Кроме того, рабочие подрядных организаций убирают мусор. Такие мероприятия уже провели на Лермонтова, Розы Люксембург, Летописца Нита Романова, Трактовой, Байкальской, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Красноармейской, Пискунова, Фурье, Лебедева-Кумача, Свердлова, Литвинова, бульваре Гагарина.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе ежедневно ведется уборка путепроводов и мостов, общественных пространств. На придомовых территориях работают дворники управляющих компаний.