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28 марта в Красноярске пройдет Парад воздушных судов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 марта в Красноярске состоится парад воздушных судов в честь 20-летия авиакомпании «АэроГео».

В 14:00 начнет работу мобильная сцена на острове Татышев в районе вантового моста, гости смогут поучаствовать в викторинах, конкурсах и сделать памятные фото в фотозоне, а также узнать интересные факты об авиации.

В 15:00 начало Парада воздушных судов авиакомпании «АэроГео». Вертолеты и самолеты различных типов и производителей пролетят над руслом Енисея. Также в авиашоу принимают участие парашютисты ФКУ «Красноярская региональная поисково-спасательная база», а экипажи самолетов ЯК-52 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, сообщили в компании.