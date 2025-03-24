Психиатр Кинкулькина: пересадка кала может стать методом лечения депрессии

«В некоторых исследованиях указывают, что улучшение состояния пациентов с депрессией после фекальной трансплантации наблюдалось уже на второй месяц. При правильно подобранной терапии антидепрессантами улучшение наблюдается в те же сроки или быстрее. У каждого метода, у каждого препарата, у каждого подхода есть свое назначение. Поэтому сначала надо четко определить показания. Сейчас в Сеченовском университете мы ведем изучение особенностей микробиоты у пациентов с различными типами депрессии. Надеемся, что полученные нами результаты внесут свою лепту в разработку новых подходов в терапии депрессии. Депрессия — это многофакторное заболевание. И говорить о том, что какой-то один метод возьмет и уберет сразу все симптомы и вылечит больного, нельзя. Необходимо использовать весь комплекс подходов: и медикаменты, и психотерапевтическое воздействие. Коррекция микробиоты, когда это будет доказано в научных исследованиях, также станет одним из методов терапии», — заключила специалист Кинкулькина.