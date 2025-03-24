Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Монголии 24 марта

Очередное землетрясение зафиксировано на севере Монголии, произошло оно 24 марта 2025 года около часу дня. Несмотря на то, что в эпицентре сила достигла четырех баллов, жители Иркутской области не почувствовали подземных толков. Об этом сообщает телеграмм-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».