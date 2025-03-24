Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Монголии 24 марта

Очередное землетрясение зафиксировано на севере Монголии, произошло оно 24 марта 2025 года около часу дня. Несмотря на то, что в эпицентре сила достигла четырех баллов, жители Иркутской области не почувствовали подземных толков. Об этом сообщает телеграмм-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».
— Землетрясение быстро затухло, так как в данной местности много гор. Толчки не ощущались даже в ближайших населенных пунктах, — поделились с КП-Иркутск сейсмологи.
Соответственно, переживать не о чем. Пострадавших нет, все объекты работают в штатном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Хомутово во время паводков подтопило 98 участков, пострадало 22 дома, шесть семей пришлось эвакуировать.