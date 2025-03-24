На китайский остров Хайнань из Уфы вылетел первый пассажирский рейс

Сегодня, 24 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях сообщил, что из уфимского аэропорта вылетел первый самолет в Китай — на остров Хайнань, в город Санья. Рейсы два раза в неделю будет выполнять «Аэрофлот».
Руководитель региона подчеркнул, что это событие важно не только для туристов, но и для экономики республики. Он отметил, что прямые рейсы открывают новые возможности для бизнеса, а Китайская Народная Республика является важнейшим партнером Башкирии на международной арене. Развитие деловых отношений, по словам Хабирова, имеет для республики первостепенное значение.
Глава Башкирии также сообщил, что планы по расширению международного авиасообщения не заканчиваются. Уже 24 апреля возобновятся рейсы в Батуми, а с 1 июня добавятся дополнительные рейсы в Стамбул. Кроме того, прорабатывается вопрос открытия прямого сообщения с Казахстаном и запуска второго рейса в Минск.
Радий Хабиров добавил, что сейчас из аэропорта Уфы самолеты вылетают по 16 международным направлениям, и их количество будет только увеличиваться.
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