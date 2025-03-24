На китайский остров Хайнань из Уфы вылетел первый пассажирский рейс

Руководитель региона подчеркнул, что это событие важно не только для туристов, но и для экономики республики. Он отметил, что прямые рейсы открывают новые возможности для бизнеса, а Китайская Народная Республика является важнейшим партнером Башкирии на международной арене. Развитие деловых отношений, по словам Хабирова, имеет для республики первостепенное значение.