Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призывная кампания в Приангарье стартует 1 апреля

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в период с апреля по июль 2025 года». Призывная кампания в регионе начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.

Документом утверждены составы областной призывной комиссии, включая основной и резервный, а также призывных комиссий в муниципальных районах, городских и муниципальных округах. Министерству здравоохранения Иркутской области поручено организовать медицинское освидетельствование призывников. Также даны указания другим ведомствам и рекомендации Военному комиссариату региона, руководителям территориальных подразделений федеральных правоохранительных органов и главам муниципальных образований Приангарья.

«Весенняя призывная кампания в России стартует 1 апреля и завершится 15 июля. В этот период из Иркутской области планируется призвать более трех тысяч молодых людей. Срок службы составит один год, и призывники не будут участвовать в специальной военной операции. Они будут направлены в воинские части на территории России», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, что с 1 января 2024 года призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Отправка призывников в войска со сборных пунктов начнется во второй половине апреля.