Призывная кампания в Приангарье стартует 1 апреля

«Весенняя призывная кампания в России стартует 1 апреля и завершится 15 июля. В этот период из Иркутской области планируется призвать более трех тысяч молодых людей. Срок службы составит один год, и призывники не будут участвовать в специальной военной операции. Они будут направлены в воинские части на территории России», — отметил губернатор Игорь Кобзев.