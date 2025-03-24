Призывная кампания в Приангарье стартует 1 апреля

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в период с апреля по июль 2025 года». Призывная кампания в регионе начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
Документом утверждены составы областной призывной комиссии, включая основной и резервный, а также призывных комиссий в муниципальных районах, городских и муниципальных округах. Министерству здравоохранения Иркутской области поручено организовать медицинское освидетельствование призывников. Также даны указания другим ведомствам и рекомендации Военному комиссариату региона, руководителям территориальных подразделений федеральных правоохранительных органов и главам муниципальных образований Приангарья.
«Весенняя призывная кампания в России стартует 1 апреля и завершится 15 июля. В этот период из Иркутской области планируется призвать более трех тысяч молодых людей. Срок службы составит один год, и призывники не будут участвовать в специальной военной операции. Они будут направлены в воинские части на территории России», — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Напомним, что с 1 января 2024 года призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Отправка призывников в войска со сборных пунктов начнется во второй половине апреля.