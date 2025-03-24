«Сгорел булыжник в атмосфере»: астрофизик Замоздра прокомментировал вспышку в небе над Челябинском

Вспышка, которую в Челябинске заметили ночью 23 марта, была вызвана болидом — ярким метеором, сгоревшим при падении в атмосферу.
Последние мгновения «жизни» космического тела успели зафиксировать камеры наблюдения в Челябинской области Вспышку в небе заметили также жители Ирбита в соседней Свердловской области.
— Это очень слабый болид, — подтвердил «КП-Челябинск» астрофизик, доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра. — Таких за год по стране тысячи. Сгорел булыжник в атмосфере.
Посмотревшие ролики с болидом в интернете россияне сравнивают нынешнее событие с падением челябинского метеорита в 2013 году.
— Что там, над Челябинском, медом намазано? — возмущается один из пользователей.
— Или у них там космический слет? — выдвигает теорию другой комментатор.