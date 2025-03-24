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«Сгорел булыжник в атмосфере»: астрофизик Замоздра прокомментировал вспышку в небе над Челябинском

Над Челябинской областью пролетел болид, его падение попало на видео.

Источник: «Интерсвязь»

Вспышка, которую в Челябинске заметили ночью 23 марта, была вызвана болидом — ярким метеором, сгоревшим при падении в атмосферу.

Последние мгновения «жизни» космического тела успели зафиксировать камеры наблюдения в Челябинской области Вспышку в небе заметили также жители Ирбита в соседней Свердловской области.

— Это очень слабый болид, — подтвердил «КП-Челябинск» астрофизик, доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра. — Таких за год по стране тысячи. Сгорел булыжник в атмосфере.

Посмотревшие ролики с болидом в интернете россияне сравнивают нынешнее событие с падением челябинского метеорита в 2013 году.

— Что там, над Челябинском, медом намазано? — возмущается один из пользователей.

— Или у них там космический слет? — выдвигает теорию другой комментатор.