«Все время куда-то теряется»: нижегородцы жалуются на сбои в работе навигаторов

В Нижнем Новгороде водители пожаловались на некорректную работу GPS-навигаторов. В частности, сбои возникают в верхней части города. О существующей проблеме рассказала одна из водителей в беседе с корреспондентом сайта pravda-nn.ru.
Со слов нижегородки, она часто ездит через центр города и уже не первый раз сталкивается с нестабильной работой GPS-навигаторов. Так, за последний месяц с этой проблемой она встретилась как минимум три раза — навигатор постоянно терял местоположение в районе проспекта Гагарина.
«Я уже проехала проспект Гагарина, свернула на улицу Бекетова, проехала наполовину — а он все равно показывает, что я “зависла” где-то в районе Студенческого городка, — делится нижегородка. — И маршрут уже перестраивала — проблема оставалась все та же. В итоге навигатор “разглючил” только в районе Советской площади.
С чем связана такая проблема, не сообщается.
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