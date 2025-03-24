«Все время куда-то теряется»: нижегородцы жалуются на сбои в работе навигаторов

Со слов нижегородки, она часто ездит через центр города и уже не первый раз сталкивается с нестабильной работой GPS-навигаторов. Так, за последний месяц с этой проблемой она встретилась как минимум три раза — навигатор постоянно терял местоположение в районе проспекта Гагарина.