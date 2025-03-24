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Лукашенко обратился к Буйнову, сказав про уважение в музыкальной среде

Лукашенко поздравил Александра Буйнова с 75-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 марта обратился к народному артисту России Александру Буйнову, поздравил его с 75-летием и сказал про уважение в музыкальной среде. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении заметил, что, благодаря высокому исполнительскому мастерству, вдохновенному труду Буйнов заслужил уважение в профессиональной музыкальной среде, а также завоевал сердца многочисленных поклонников.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские зрители любят замечательные песни артиста, которые наполнены оптимизмом и энергией.

— Уверен, что ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами, — заявил президент Беларуси.

Кстати, Александр Буйнов начинал свою карьеру на эстраде в белорусском Гомеле.

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