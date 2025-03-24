Резкое похолодание и осадки ожидаются на юге Казахстана

В Шымкенте погода начала меняться: небо затянуло тучами, накрапывает мелкий дождь. Ночью столбик термометра опустится до +6…+8°C, а 25 марта днем воздух прогреется до +11…+13°C. Ветер усилится до 15−20 м/с, пройдут проливные дожди с грозами.
— 26 и 27 марта ночью температура составит +2…+4°C, ожидается переменная облачность, осадки, местами сильные, а также грозы. Днем воздух прогреется до +8…+10°C, дожди продолжатся. 28 марта ночью столбик термометра останется на уровне +2…+4°C, временами будет идти дождь, возможен туман. Днем потеплеет до +12…+14°C, сохранится переменная облачность, осадки ожидаются местами. Ветер юго-западный, скорость — 8−13 м/с, порывы достигнут 15−20 м/с, — сообщили синоптики.
Похолодает и в Туркестане. Ночью температура составит +6…+8°C, а днем поднимется до +11…+13°C. Дождь будет сопровождать жителей региона на протяжении дня, усиливаясь к вечеру.
К концу недели ночная температура опустится до +2…+4°C, а днем воздух прогреется до +8…+10°C. Облачность с дождями и усиленный ветер сохранятся.
Сложная ситуация ожидается в горных районах Туркестанской области. Здесь холодный фронт проявится с наибольшей интенсивностью: проливные дожди местами перейдут в снег.
— 25 марта ночью температура составит +6…+8°C, а днем поднимется до +11…+13°C. Местами ожидаются обильные осадки с грозами, ветер усилится до 15−20 м/с. К 27 и 28 марта ночная температура опустится до +2…+4°C, а днем потеплеет до +8…+10°C. Сохраняется риск гололеда и затруднений на дорогах, — добавили синопитики.