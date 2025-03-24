Резкое похолодание и осадки ожидаются на юге Казахстана

— 25 марта ночью температура составит +6…+8°C, а днем поднимется до +11…+13°C. Местами ожидаются обильные осадки с грозами, ветер усилится до 15−20 м/с. К 27 и 28 марта ночная температура опустится до +2…+4°C, а днем потеплеет до +8…+10°C. Сохраняется риск гололеда и затруднений на дорогах, — добавили синопитики.