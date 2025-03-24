Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аварии с двумя иномарками в Уфе травмировался один из водителей

В Уфе в ДТП с Nissan Tiida пострадал водитель Renault Duster.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 23 марта, на улице Александра Невского в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

59-летний мужчина, управляя Renault Duster, при повороте на улицу Калинина допустил столкновение со встречным Nissan Tiida. В результате водитель «Рено» получил различные травмы и обратился в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили.

По факту ДТП началось разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.