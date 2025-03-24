В аварии с двумя иномарками в Уфе травмировался один из водителей

Вчера вечером, 23 марта, на улице Александра Невского в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
59-летний мужчина, управляя Renault Duster, при повороте на улицу Калинина допустил столкновение со встречным Nissan Tiida. В результате водитель «Рено» получил различные травмы и обратился в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили.
По факту ДТП началось разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.