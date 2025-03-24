Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ «Астор» в Ростове

Напомним, представители МЧС выехали на место происшествия в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, потом огонь перешел на пятиэтажку, там огнем было охвачено 800 кв. метров. К этому моменту огонь полностью потушен.