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Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ «Астор» в Ростове

Прокурорскую проверку проведут после пожара на кровле ТЦ «Астор» в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проведут проверку в связи с пожаром на кровлях ТЦ «Астор» и соседнего жилого дома. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Специалисты дадут оценку действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона примут меры реагирования, — рассказали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, представители МЧС выехали на место происшествия в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, потом огонь перешел на пятиэтажку, там огнем было охвачено 800 кв. метров. К этому моменту огонь полностью потушен.

Также на месте происшествия проверят состояние воздуха.