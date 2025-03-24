В Иркутской области врачи стали самой дефицитной специальностью

Оказалось, что спрос на персонал снизился на 14%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, однако активность соискателей значительно увеличилась (на 41%). На сегодняшний день на одну вакансию приходится в среднем 5,4 резюме. Соответственно, ситуация на рынке стабильная, так как норма — 4 — 7,9 резюме.