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В Иркутской области врачи стали самой дефицитной специальностью

Спрос на персонал снизился на 14%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аналитики hh.ru рассказали, каких специалистов не хватает на рынке труда в Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, исследование проводилось в феврале-марте 2025.

Оказалось, что спрос на персонал снизился на 14%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, однако активность соискателей значительно увеличилась (на 41%). На сегодняшний день на одну вакансию приходится в среднем 5,4 резюме. Соответственно, ситуация на рынке стабильная, так как норма — 4 — 7,9 резюме.

Однако есть некоторые трудности. Не хватает специалистов в таких направлениях как медицина (2,3 резюме на вакансию), розничная торговля (2,7), а также производство и сервисное обслуживание (3,2).

— Самыми остродефицитными, согласно данным базы вакансий и резюме hh.ru в Иркутской области, на данный момент являются врачи — на одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме потенциальных кандидатов, — делятся аналитики.

Помимо этого работодателям нужно приложить большие усилия, чтобы найти токаря (1,3 резюме), коллектора и повара (1,6 резюме), электромонтажника, агента по недвижимости, дворника, слесаря, геолога, продавца-консультанта, администратора и других.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе у владельцев изъяли три заброшенных земельных участка.