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В Челябинске 24 марта начались весенние субботники

Мэр Лошкин велел устроить повторную уборку в Челябинске из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в понедельник 24 марта начались субботники. Мэр Алексей Лошкин поручил присоединиться к уборке городским управляющим компаниям.

Кое-где рабочие принялись чистить дворы и до старта большой общегородской уборки. Но глава Челябинска посоветовал пройти по территориям с метлами еще раз.

— Из-за сильных порывов ветра мусор разносится с ближайших контейнерных площадок по участкам, где уже проходила уборка, — заявил Алексей Лошкин. — Нужно сейчас продолжать работать даже там, где уже убрали, обратить внимание на повторное образование мусора.