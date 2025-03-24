В Челябинске 24 марта начались весенние субботники

В Челябинске в понедельник 24 марта начались субботники. Мэр Алексей Лошкин поручил присоединиться к уборке городским управляющим компаниям.
Кое-где рабочие принялись чистить дворы и до старта большой общегородской уборки. Но глава Челябинска посоветовал пройти по территориям с метлами еще раз.
— Из-за сильных порывов ветра мусор разносится с ближайших контейнерных площадок по участкам, где уже проходила уборка, — заявил Алексей Лошкин. — Нужно сейчас продолжать работать даже там, где уже убрали, обратить внимание на повторное образование мусора.