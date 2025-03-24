В Челябинске 24 марта начались весенние субботники

— Из-за сильных порывов ветра мусор разносится с ближайших контейнерных площадок по участкам, где уже проходила уборка, — заявил Алексей Лошкин. — Нужно сейчас продолжать работать даже там, где уже убрали, обратить внимание на повторное образование мусора.