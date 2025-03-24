У полиции Уссурийска появился новый руководитель

В понедельник, 24 марта, подполковник полиции Андрей Кононенко вступил в должность руководителя отдела МВД России по Уссурийску. Назначение провёл начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Табакаев во время рабочего визита в городской округ.
На встрече присутствовали глава местной администрации, председатель городской думы, прокурор, руководитель районного суда и представитель следственного управления СК региона. Табакаев подчеркнул опыт Кононенко, отметив его многолетнюю работу в структурах органов внутренних дел Уссурийска.
Новый начальник полиции, ранее занимавший пост заместителя руководителя отдела, поблагодарил за доверие и заявил о готовности совместно с коллегами усилить работу по охране порядка, безопасности дорожного движения и защите граждан.
Карьера Кононенко в правоохранительных органах началась в 1995 году с должности милиционера конвойной роты УВД Уссурийска. За три десятилетия он прошёл путь от рядового сотрудника до руководителя уголовного розыска, а в 2021 году возглавил полицейское подразделение города. Выпускник Дальневосточного юридического института МВД России, уроженец посёлка Липовцы Приморского края, Кононенко награждён медалями «За отличие в службе» трёх степеней и «За боевое содружество».
Назначение связано с планами по реализации задач, поставленных правительством и МВД в регионе. В рамках визита Табакаев также провёл совещание с участием ключевых представителей местной власти и правоохранительных структур.