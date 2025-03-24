У полиции Уссурийска появился новый руководитель

Карьера Кононенко в правоохранительных органах началась в 1995 году с должности милиционера конвойной роты УВД Уссурийска. За три десятилетия он прошёл путь от рядового сотрудника до руководителя уголовного розыска, а в 2021 году возглавил полицейское подразделение города. Выпускник Дальневосточного юридического института МВД России, уроженец посёлка Липовцы Приморского края, Кононенко награждён медалями «За отличие в службе» трёх степеней и «За боевое содружество».