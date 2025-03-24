Света нет, но вы держитесь: в Кишиневе отключат электричество — список улиц столицы

O работах сообщает поставщик услуги.
Центр:
- А. Хыждеу, 110, Г. Кошбук, 22/1, Я. Хынку, 3A, 3j, 8/1, О. Гога, 22 — с 08:50 до 13:00.
- А. Хыждеу, 57, 94/1, 98, 98/1, 98/2, 104/1, 106, Кожокарилор, 20, 20A, 20B, 20C, И. Ботезаторул, 3, Майор Петру, 7, В. Александри, 100/1, 102, 104, 106, 139/3, 141, 141/1, 143 — с 13:00 до 17:00.
- Г. Асаки, 29 — с 09:30 до 14:00.
- Г. Асаки, 11/1 — с 14:00 до 17:30.
Чеканы:
- Узинелор, 186/5, 188, 198, 198/3, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 210/8, 214, 858, 9999 — с 11:00 до 17:00.
Рышкановка:
- Петрикань, 19 — с 09:10 до 16:10.
- А. Дога, 33, Браништий, 1, 3/1, 3/2, 6, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 — с 09:20 до 17:00.
- Петрикань, 19/2, 19/4, 87/3, 87/5, 87/6, 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7, 88/8, 92A, С. Тимошенко, 7 — с 09:30 до 17:00.