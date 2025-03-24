«Репертуар уже два года — “Белые розы”, “Розовый вечер”, “Седая ночь”. В Могилеве поющий кондуктор троллейбуса набрал 440 тысяч просмотров, став звездой в TikTok

В Могилеве поющий кондуктор набрал 440 тысяч просмотров и стал звездой в TikTok, рассказали в эфире Первого информационного телеканала.
В сообщении сказано, что могилевчанин Виктор Козлов, работающий кондуктором в троллейбусе 16Д, успевает не только обилечивать пассажиров, но и давать концерты между остановками. Жители Могилева выслеживают рейс, желая проехать и спеть всем троллейбусом «Белые розы» Шатунова. За три дня видео с выступлением поющего кондуктора набрали 440 тысяч просмотров.
Отмечается, что смена у Козлова начинается в 05.43. В указанное время стартовал и концерт. Главной сценой для кондуктора выступает салон троллейбуса. Вместе с тем сотрудник делает антракты в тот момент, когда обилечивает пассажиров.
Кондуктор-контролер троллейбусного парка № 1 предприятия «Могилевоблавтотранс» Виктор Козлов признается, что всех всю устраивает, добавляя:
— Мы люди позитивные, опять же 10% негативщиков, они никогда не любили жизнь. И даже в самых лучших условиях они все равно будут жаловаться на жизнь.
В эфире телеканала заметили, что композиции «Белые розы», «Розовый вечер», сменяются «Седой ночью» и добавили, что репертуар по классике и по кругу уже два года. Вместе с тем водитель троллейбуса Сергей Лобах обратил внимание, что подобное караоке не мешает безопасному вождению и признался, что в салоне с кондуктором поют все и даже сам он иногда подпевает.
«О том, что Виктор проснулся и вышел на рейс знаменитым, сообщил папе 23-летний сын», — рассказали в эфире телеканала.
Козлов отметил, что к подобной популярности отнесся спокойно:
— Учитывая опыт заграничный, мне там уделяют много-много внимания. И я к этому привык, — рассказал кондуктор.
Говорится, что выпускник химико-технологического техникума поступал в академию МВД в Минске, однако не хватило везения. Сам Козлов признался, что является дипломированным техником-механиком холодильно-компрессорных машин и установок.
— Когда развалился бизнес, думал для начала здесь перекантоваться, а получилось, что задержался на 9 лет. Миссия — творить добро, нести позитив, — признался могилевчанин.
Директор троллейбусного парка № 1 предприятия «Могилевоблавтотранс» Сергей Монастыренко уточнил, что посмотрел ежемесячные результаты работы кондуктора, подчеркнув: плановое задание сотрудник выполняет. Он также добавил, что основная обязанность работника городского электрического транспорта состоит в безопасной перевозке пассажиров при соблюдении ПДД:
— Нарушения нет с его стороны. Если он приносит радость и позитив в настроение пассажиров, то мы только это приветствуем. Только за, — заметил директор.
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