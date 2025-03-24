«Репертуар уже два года — “Белые розы”, “Розовый вечер”, “Седая ночь”. В Могилеве поющий кондуктор троллейбуса набрал 440 тысяч просмотров, став звездой в TikTok

В эфире телеканала заметили, что композиции «Белые розы», «Розовый вечер», сменяются «Седой ночью» и добавили, что репертуар по классике и по кругу уже два года. Вместе с тем водитель троллейбуса Сергей Лобах обратил внимание, что подобное караоке не мешает безопасному вождению и признался, что в салоне с кондуктором поют все и даже сам он иногда подпевает.