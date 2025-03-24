В РФ создали эндосистему для протезирования поврежденных суставов

«В России ежегодно делают около 170 тыс. операций эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов. Из них 10−15% — вторичная операция по замене эндопротеза. С уходом иностранных производителей медицинских изделий, в том числе для замены суставов, нашей приоритетной задачей стало создание отечественного оборудования и материалов. Эндосистема, разработанная в ЦИТО, стала первым в стране импортозамещенным изделием, предназначенным для замены эндопротезов, которые отслужили более 15 лет. По оценкам специалистов, в ближайшие 10 лет потребность в этой продукции составит более 135 тыс. штук», — отметил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.