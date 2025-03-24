Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма

«Министерством внутренней политики, информации и связи Крыма разработаны специальные логотипы. И я сейчас поставил задачу перед всеми руководителями автостанционных сетей, чтобы они подумали, что актуально для их региона. Потому что у нас есть город-герой Керчь, и у него свои особенности, и есть город-курорт Ялта и села Дальнее и Черноморское. Как кто на своем участке видит празднование — мы сведем в единую концепцию и 9 мая достойно встретим прекрасный праздник», — рассказал Мартынов.