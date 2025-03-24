Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов

Кроме того, прокуроры должны будут проконтролировать реализацию в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам, а также соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего образования в рамках отдельной квоты.