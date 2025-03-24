Белорусские автомобили Belgee появились в продаже на Wildberries, сообщает российский портал «Автостат».
Согласно данным, на популярном маркетплейсе в продаже появились автомобили китайского бренда Geely, а также белорусского Belgee. Купить машины указанных марок возможно по 100% предоплате банковской картой, привязанной к профилю пользователя.
После этого авто доставят в ближайший дилерский центр или же по указанному адресу, который заранее согласуют с покупателем. Сказано, что все автомобили Geely и Belgee, которые представлены на Wildberries, есть в наличии.
Тем временем разработчик высказался о стоимости белорусского электрокара: «Пока очень высокая».
Ранее мы писали, что в Беларуси двое экзаменаторов могут принимать практический экзамен в ГАИ.
Вместе с тем директор минской автошколы высказался о сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ: «Пересдавать экзамен в ГАИ через 10 дней, а не через месяц».