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Белорусские автомобили Belgee появились в продаже на Wildberries

Популярный маркетплейс Wildberries начал продавать белорусские автомобили.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские автомобили Belgee появились в продаже на Wildberries, сообщает российский портал «Автостат».

Согласно данным, на популярном маркетплейсе в продаже появились автомобили китайского бренда Geely, а также белорусского Belgee. Купить машины указанных марок возможно по 100% предоплате банковской картой, привязанной к профилю пользователя.

После этого авто доставят в ближайший дилерский центр или же по указанному адресу, который заранее согласуют с покупателем. Сказано, что все автомобили Geely и Belgee, которые представлены на Wildberries, есть в наличии.

Тем временем разработчик высказался о стоимости белорусского электрокара: «Пока очень высокая».

Ранее мы писали, что в Беларуси двое экзаменаторов могут принимать практический экзамен в ГАИ.

Вместе с тем директор минской автошколы высказался о сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ: «Пересдавать экзамен в ГАИ через 10 дней, а не через месяц».