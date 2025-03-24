В СКР проверяют отключение воды и газа в Динском районе Кубани

Ранее в соцсетях появилась информация, что в доме, построенном в 1984 году, уже месяц отсутствуют отопление и газоснабжение, а также наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды. Несмотря на жалобы жителей, ситуация остается нерешенной, утверждают заявители.