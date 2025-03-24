СК завели уголовное дело о невыплате зарплаты в отношении омской фирмы

Омские следователи завели уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам в отношении руководства ООО «СИТЭК». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
С января 2024 года по настоящее время руководство компании не выплачивало зарплату не менее шести сотрудникам. За это время задолженность превысила 950 тысяч рублей. При этом средства на выплату заработной плату у организации были, но она их тратила на другие цели.
«Следствием принимает меры к возмещению причиненного ущерба, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — сообщили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омская компания ООО «Монтажстройпроект» погасила долг по зарплате в 2,7 млн рублей перед 72 сотрудниками.