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СК завели уголовное дело о невыплате зарплаты в отношении омской фирмы

Компания почти год не платила зарплату сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

Омские следователи завели уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам в отношении руководства ООО «СИТЭК». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

С января 2024 года по настоящее время руководство компании не выплачивало зарплату не менее шести сотрудникам. За это время задолженность превысила 950 тысяч рублей. При этом средства на выплату заработной плату у организации были, но она их тратила на другие цели.

«Следствием принимает меры к возмещению причиненного ущерба, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омская компания ООО «Монтажстройпроект» погасила долг по зарплате в 2,7 млн рублей перед 72 сотрудниками.