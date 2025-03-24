В Орловской области беременные школьницы получат единовременную выплату

«Внести в указ от 12 декабря 2024 года № 717 “Об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025—2027 годах” изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции: обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования», — говорится в указе губернатора Орловской области № 148 от 20 марта.