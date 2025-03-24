В Орловской области беременные школьницы получат единовременную выплату

ТУЛА, 24 мар — РИА Новости. Беременным школьницам Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей, говорится в указе губернатора региона Андрея Клычкова, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
«Внести в указ от 12 декабря 2024 года № 717 “Об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025—2027 годах” изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции: обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования», — говорится в указе губернатора Орловской области № 148 от 20 марта.
Ранее в указе № 717 от 12 декабря 2024 года денежная выплата была положена только беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
Пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области в декабре 2024 года сообщала о введении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. С помощью данной меры поддержки власти желают улучшить региональную демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и обеспечить достойное качество жизни семей. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах страны, среди которых Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская, и Тверская области, а также Чувашская Республика.