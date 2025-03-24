Татарстанцам рассказали, кто может не платить транспортный налог. Об этом сообщили в ИФНС республики.
Согласно закону, льготы предоставляются пострадавшим от радиации, Героям СССР, России и Социалистического Труда, кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам I и II групп.
Льгота распространяется только на одно транспортное средство. Также в 2024—2027 годах налог не взимается с владельцев легковых электромобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов и грузовиков, оснащенных электродвигателями.
Напомним, в Казани расширят список тех, за кого отельерам не надо будет платить туристический налог. В перечень добавят студентов-очников и заочников, проживающих в общежитиях, лиц, вынужденно покинувших территории спецоперации, а также тех, кто размещен в гостиницах в связи с ЧС.