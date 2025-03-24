Татарстанцам рассказали, кто может не платить транспортный налог

Напомним, в Казани расширят список тех, за кого отельерам не надо будет платить туристический налог. В перечень добавят студентов-очников и заочников, проживающих в общежитиях, лиц, вынужденно покинувших территории спецоперации, а также тех, кто размещен в гостиницах в связи с ЧС.