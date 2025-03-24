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В Омском ГАУ выбрали «Мисс» и «Мистера Университет — 2025»

Представители всех факультетов вступили в борьбу за титулы.

Источник: Комсомольская правда

В студенческом дворце культуры Омского ГАУ прошел финал общеуниверситетского конкурса красоты и талантов «Мисс и Мистер Университет — 2025». За звание лучших боролись представители всех факультетов. Победители будут представлять вуз на региональном этапе.

Участники прошли три испытания: самопрезентацию, творческий номер и дефиле в вечерних нарядах. Зрители увидели яркие выступления, включающие зажигательные танцы, песни, стихи и музыкальные номера.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ.

По итогам конкурса звание «Мисс Университет — 2025» получила Ксения Покидько (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), а «Мистером Университета — 2025» стал Кирилл Рыжов (агротехнологический факультет). Все участники получили сертификаты.

Победители представят Омский ГАУ на региональном конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество — 2025», который пройдет 24 апреля во Дворце имени Малунцева. Организаторы отметили, что конкурс стал не только ярким шоу, но и ценной площадкой для саморазвития и раскрытия творческого потенциала студентов. Поздравляем победителей!