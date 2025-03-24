В Омском ГАУ выбрали «Мисс» и «Мистера Университет — 2025»

Победители представят Омский ГАУ на региональном конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество — 2025», который пройдет 24 апреля во Дворце имени Малунцева. Организаторы отметили, что конкурс стал не только ярким шоу, но и ценной площадкой для саморазвития и раскрытия творческого потенциала студентов. Поздравляем победителей!