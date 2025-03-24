SHOT: В Хабаровске пропал организатор покушения на Бориса Ельцина в 1993 году

«В 2023-м Кислов открыл счет в одном из банков для начисления пенсии — и на этом его следы теряются. Известно лишь, что его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место, где он проживает, неизвестно. Сейчас Ивану Кислову 66 лет», — отмечает SHOT.