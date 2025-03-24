SHOT: В Хабаровске пропал организатор покушения на Бориса Ельцина в 1993 году

Как говорится в публикации, в 2020 году Кислов устроился дворником в одном из детсадов Хабаровска, однако в настоящий момент он там уже не работает.
«В 2023-м Кислов открыл счет в одном из банков для начисления пенсии — и на этом его следы теряются. Известно лишь, что его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место, где он проживает, неизвестно. Сейчас Ивану Кислову 66 лет», — отмечает SHOT.
Мужчина попытался организовать покушение на Ельцина в начале 1993 года. Он приехал в столицу из Хабаровска и собрал два самодельных взрывных устройства, однако привести их в действие ему не удалось.
Впоследствии Кислов решил устроить покушение с помощью перочинного ножа, для этого он по строительным лесам залез на чердак одного из правительственных зданий. При этом Ельцин в тот момент находился с рабочим визитом в Индии.
Мужчину обнаружили сотрудники охраны, на допросе он признался в планировании покушения на главу государства. Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству и совершению теракта, однако экспертиза признала его невменяемым.
Кислова отправили на стационарное лечение, но через несколько лет выпустили, в дальнейшем он наблюдался у врача.