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SHOT: В Хабаровске пропал организатор покушения на Бориса Ельцина в 1993 году

Следы Ивана Кислова, который пытался организовать покушение на Бориса Ельцина в 1993 году, затерялись в Хабаровском крае, место его проживания неизвестно. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в публикации, в 2020 году Кислов устроился дворником в одном из детсадов Хабаровска, однако в настоящий момент он там уже не работает.

«В 2023-м Кислов открыл счет в одном из банков для начисления пенсии — и на этом его следы теряются. Известно лишь, что его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место, где он проживает, неизвестно. Сейчас Ивану Кислову 66 лет», — отмечает SHOT.

Мужчина попытался организовать покушение на Ельцина в начале 1993 года. Он приехал в столицу из Хабаровска и собрал два самодельных взрывных устройства, однако привести их в действие ему не удалось.

Впоследствии Кислов решил устроить покушение с помощью перочинного ножа, для этого он по строительным лесам залез на чердак одного из правительственных зданий. При этом Ельцин в тот момент находился с рабочим визитом в Индии.

Мужчину обнаружили сотрудники охраны, на допросе он признался в планировании покушения на главу государства. Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству и совершению теракта, однако экспертиза признала его невменяемым.

Кислова отправили на стационарное лечение, но через несколько лет выпустили, в дальнейшем он наблюдался у врача.