Обмеление Каспия вызвало появление новых островов и изменило береговые линии

Там же отметили, что в соседней Калмыкии зарослевая зона в море сместилась на 10 и более километров, ряд островов у калмыцкого побережья уже превратился в полуострова. К примеру, если населенный пункт Лагань 150 лет назад располагался на острове, то сейчас он находится глубоко на суше, а Лаганский судоходный канал значительно обмелел. В филиале также заметили, что в северной части Дагестана из-за обмеления Каспия в Кизлярском заливе фактический берег моря отступил до нескольких километров, Аграханский залив почти исчез, за исключением своей северной части.