Обмеление Каспия вызвало появление новых островов и изменило береговые линии

АСТРАХАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Снижение уровня Каспийского моря стало причиной существенного изменения очертания береговой линии сразу в трех регионах РФ. В Астраханской области произошли изменения в дельте Волги, образовались новые острова, в Калмыкии — ряд островов превратились в полуострова, в Дагестане — берег моря отступил на несколько километров, а Аграханский залив почти исчез, сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»).
Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 90-х годов, с 2020-го — уровень снизился почти на 0,8 м, отметили в филиале. Снижение происходило на фоне уменьшения годового стока Волги, являющейся основным источником воды в море. В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поручил провести научный анализ для последующего предотвращения обмеления Каспия.
«В Астраханской области и примыкающей к ней акватории Каспийского моря, понижение [уровня Каспия] вызвало сильные геоморфологические изменения в дельте Волги — значительное отступление моря, образование новых участков дельты, образование новых водотоков на вновь образованной суше, образование микродельт, образование новых островов и отмелей. Для западных подстепных ильменей (система озер в дельте Волги, где происходит в том числе нерест рыбы — прим. ТАСС) ухудшаются условия обводнения, для дельты Волги ускоряется сток полых вод в море в весенний и раннелетний периоды», — сказали в филиале.
Там же отметили, что в соседней Калмыкии зарослевая зона в море сместилась на 10 и более километров, ряд островов у калмыцкого побережья уже превратился в полуострова. К примеру, если населенный пункт Лагань 150 лет назад располагался на острове, то сейчас он находится глубоко на суше, а Лаганский судоходный канал значительно обмелел. В филиале также заметили, что в северной части Дагестана из-за обмеления Каспия в Кизлярском заливе фактический берег моря отступил до нескольких километров, Аграханский залив почти исчез, за исключением своей северной части.
По словам ученых, снижение уровня Каспийского моря ведет к сокращению его площади, особенно его наиболее мелководной и наиболее продуктивной северной части. Это в свою очередь влечет перестройку в сообществах водных животных, изменение условий обитания и кормовой базы, нереста и нагула водных биоресурсов.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные — Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств — Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В прошлом году годовой сток Волги немного увеличился до 232 куб. км, что снизило скорость падения уровня Каспия. По мнению ученых, устойчивое повышение уровня моря возможно при стабильном годовом стоке около 270 куб. км, как это было в период с конца 1970-х до середины 1990-х годов.