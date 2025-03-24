Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта

27 марта для замены узла в колодце на ул. Ново-Вокзальной будет отключено холодное водоснабжение с 08:00 до 23:00 по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б, 257 В.